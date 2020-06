जमशेदपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके,रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता

नई दिल्ली: पिछले डेढ़ महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से भूकंप के झटकों की खबरे आती रही है वहीँ आज झारखण्ड के जमशेदपुर में सुबह-सुबह लोगों को भूकंप के झटके महसूस किए गए. सुबह 6.55 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमशेदपुर था. भूंकप के झटकों से लोग घरों के बाहर निकल आए. लोग भूकंप से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए. हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

An earthquake with a magnitude of 4.7 on the Richter Scale hit Jamshedpur in Jharkhand today at 06:55 am: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) June 5, 2020