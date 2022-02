मुंबई: महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई से बुधवार को 70 यात्रियों को लेकर एलायंस एयर का एक विमानबिना ढ़के इंजन के साथ भुज पहुंचा और बाद यहां एयरपोर्ट पर उसका ढक्कन मिला. उसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. DGCA के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

Probe initiated into incident of Alliance Air flight taking off from Mumbai without engine cover

Read @ANI Story | https://t.co/gb9bRQ6R9B pic.twitter.com/bE6Eckyhim

— ANI Digital (@ani_digital) February 9, 2022