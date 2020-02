Less than a minute

988 Less than a minute

सामने आया कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म ‘तेजस’ का FIRST LOOK

नई दिल्ली: अपकमिंग फिल्म ‘तेजस’ का FIRST LOOK सामने आ चुका है. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत धाकड़ अवतार में नजर आने वाली है. फिल्म के FIRST LOOK के सामने आते ही कंगना के फैंस ने इसे वायरल करना शुरू कर दिया है.

इस आगामी फिल्म में कंगना रनौत पहली बार एयरफोर्स पायलट के अवतार में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का निर्देशन सर्वेश मेवाड़ा कर रहे हैं और इसे रॉनी स्क्रूवाला इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं सामने नहीं आई.

फिल्म ‘तेजस’ के इस LOOK के बारे में बात करें तो इसमें कंगना रनौत पूरी तरह से एयरफोर्स पायलट नजर आ रही हैं. वह हाथों में हेलमेट लिए बड़े ही आत्मविश्वास और जोश से भरी हुई दिख रही हैं. फोटो में उनके पीछे एक जेट फाइटर प्लेन नजर आ रहा है.

कंगना रनौत की टीम ने इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘यूनिफॉर्म में सभी बहादुर दिल और मजबूत महिलाओं के लिए जो हमारे देश के लिए दिन रात न्यौछावर कर देती हैं.. अब कंगना भी अपनी अगली फिल्म तेजस में एयरफोर्स पायलट की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी.’