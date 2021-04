इस रीजन के लिए ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से कर पाएंगे डाउनलोड

Send an email

Indian Navy Tradesman admit card 2021: भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने ट्रेड्समैन परीक्षा 2021(Tradesman examination 2021) के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। नौसेना ने मुंबई रीजन के लिए हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जारी किया गया। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने मुंबई रीजन से इंडियन नेवी सिविल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जरूरी डिटेल्स एंटर करके कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

Indian Navy Tradesman admit card 2021: हॉल टिकट ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

इंडियन नेवी ट्रैड्समैन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट Joinindiannavy.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर Join Navy, Ways to join, Civilians, and click on Tradesman Mate (TMM)” पर क्लिक करें। इसके बाद पढ़े गए लिंक पर क्लिक करें, ‘एडमिट कार्ड परीक्षा शहर’ लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा। इसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन एंटर करें। इसके बादभारतीय नौसेना ट्रेडमैन एडमिट कार्ड 2021 को प्रदर्शितहो जाएगी। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेकर रख लें।

बता दें कि मुंबई, पुणे और नागपुर केंद्रों के लिए INCET 2021 परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को आयोजित की जानी है। वहीं इस परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि मुंबई केंद्रों की परीक्षा, जिन्हें कोविड -19 मामलों में वृद्धि के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसके तहत मुंबई में होने वाली परीक्षा के लिए पुणे और नागपुर में आयोजित किए जाएंगे।

महाराष्ट्र में कोरोना के केसेज हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन शनिवार को यहां कोविड-19 के 49,447 नए मामले सामने आए हैं। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 29 लाख 53 हजार 523 हो गई, जबकि 277 और मरीजों की संक्रमण से मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 55 हजार 656 हो गई है।