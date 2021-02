भोपाल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब मज ले रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लोगों को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “मेरे साथी देशवासियों और दोस्तों को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। प्यार, दया और और भाईचारे को नफरत, हिंसा और कटुता पर विजयी बनाएं।”

Happy Valentines Day to all our friends and fellow Indians. Let Love Compassion and Brotherhood win over Hatred Violence and Acrimony among all Indians. #WeAreIndiansFirst

दिग्विजय के ट्वीट पर लोगों ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। ट्विटर हैंडल @myindia1975 ने लिखा, “कांग्रेस नेता भारत-विरोधी होते हैं। भारत को इसका अहसास 2014 से ही हो गया, तब तक आप लोग इस देश को एक परिवार की आड़ में खुले तौर पर लूट रहे थे। जाहिर है आपका प्रेम प्रसंग इसी दिन शुरू हुआ था। पर आज के दिन हमारे सैनिकों की शहात का क्या।”

दिग्विजय के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर तंज कसा। कई लोगों ने पुलवामा हमले की बरसी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पर निशाना साधा, तो वहीं कुछ और लोगों ने दिग्विजय के शादीशुदा जीवन पर भी टिप्पणी कर दी। ट्विटर यूजर सागर मल गुर्जर ने कहा, “आछ्यो जन्मयो रे देश पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे और तू वेलेंटाइन डे मना रहा।”