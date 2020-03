राहत कार्य में लगी कपनियों और इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए सरकार ने जारी किया जरूरी सूचना

Send an email

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर पुरे देश में तेजी से फैलता जा रहा है. शासन, प्रशासन व चिकित्सा विभाग इसके रोकथाम के लिए सम्पूर्ण प्रयास कर रहा है. वहीँ इस बीच रोजमर्रा में जरूरी चीजों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार ने राहत कार्य में लगी कपनियों और इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए जरूरी सूचना जारी किया है.

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि देशभर में लॉकडाउन के बीच कॉमर्स मिनिस्ट्री के विभाग डीपीआईआईटी (Department for Promotion of Industry and Internal Trade ) ने आपके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है.

अगर आपको किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, होलसेलिंग में कोई समस्या आ रही हो तो उसे कंट्रोल रूम में बताया जा सकता है. इस कंट्रोल रूम से देश भर की मॉनिटरिंग होगी .

केंद्र सरकार ने लोगों से सीधे संपर्क करने के लिए एक फोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है. इस टेलीफोन पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है.

कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर और ईमेल ईमेल आईडी नोट कर लें —

Telephone: 011- 23062487

Email: controlroom-dpiit@gov.in

अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार कंट्रोल रूम में आई आपकी शिकायत या सुझाव पर राज्य सरकार और संबंधित ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर चुनौतियों का हल ढूंढेगी. इस बारे में राज्यों को भी कहा गया है कि वो लॉकडाउन सिचुएशन में सप्लाई बनाए रखने में सहयोग करें और ज़रुरी बंदोबस्त करें. कोई समस्या हो तो हल के लिए तुरंत बताएं.

वहीं रेलवे इस समय 9,000 मालगाड़ियां पटरी पर दौड़ रहे हैं जो पहले से 40% ज्यादा खाने पीने और बाकी ज़रुरी सामान को ले जा रहीं हैं. इस समय ट्रैक पर यात्री गाड़ियों के न होने से ये मालगाड़ियां तय के समय से पहले ही माल की डिलीवरी कर दे रहीं हैं.