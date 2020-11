गुजरात: सुरेंद्रनगर में ट्रक और कार की भीषण टक्टर, सात लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में ट्रक और कार की भीषण टक्टर में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जिले के डिप्टी एसपी एचपी दोशी ने बताया कि मामला पाटडी का है जहां ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और अंदर बैठे यात्री जिंदा जल गए। हादसा इतना भयानक था कि कार में आग लगने के बाद अंदर बैठे पुरुष और महिलाओं को पहचान पाना असंभव था।

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पाटन जिले के वरही तालुका के कोइदा गांव में रहने वाला एक परिवार चोटिला मंदिर गया था। वहां से घर लौटते समय उनकी कार भीषण सड़का आदसे की शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे अंदर बैठे यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह जिंदा जल गए।

