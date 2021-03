डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीच्युशन की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरीः वित्त मंत्री

नई दिल्ली, । केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीच्युशन (DFI) की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के दौरान सरकार ने इस बात का उल्लेख किया था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फंड उपलब्ध कराने के लिए एक नेशनल बैंक का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि DFI में इस साल सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। इस वित्तीय संस्था को 5,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनुदान उपलब्ध कराया जाएग

Past attempts to have alternative investment funds were taken up, but for various reasons, we ended up with no bank which could take up long-term risk (which is very high) and fund development: Finance Minister Nirmala Sitharaman

— ANI (@ANI) March 16, 2021