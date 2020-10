शहीद दिवस पर वीर शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजली -clipper 28

Send an email

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट कवर्धा।

कवर्धा: देश की रक्षा हेतु अपने कर्तव्य का निर्वाहन करते हुए अपने प्राणों की आहुती देने वाले देश के अमर शहीदों को बुधवार 21 अक्टूबर को प्रातः 09:00 बजे कबीरधाम जिला केHeartfelt tributes paid to the brave martyrs on Martyr’s Day पुरानी पुलिस लाईन में स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित समारोह में पुलिस अधिकारियों और शासन प्रशासन के अधिकारी / कर्मचारियों एंव जिला कबीरधाम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की गयी

पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा

पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा समारोह को संबोधित करते हुए कहा गया कि 21 अक्टूबर 1959 में लद्धाख में तीसरी बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा के लिये लद्धाक में हाट स्प्रिंग में तैनात किया गया था कपंनी को टुकड़ी में बाटकर चौकसी करने को कहा गया जब बल के 21 जवानों का गश्ती दल हाट स्प्रिंग में गश्त कर रहा था तभी चीनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते ने इस गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया तब बल के मात्र 21 जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया व मातृभुमि के रक्षा के लिये लड़ते हुए 10 शूरवीर जवानो ने अपने प्राणो का बलिदान दिया

हमारे जवानों के लिये व हम सबके लिये यह गौरव की बात है कि केन्द्रीय पुलिस संगठनो व सभी राज्यो की पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को देश के कोने – कोने में दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में पुलिस शहीद दिवस पर परेड का आयोजन किया जाता है इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतिक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है ।

देश के 264 शहीद जवान

इसके पश्चात देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने वाले देश के 264 शहीद जवान जिसमें से छत्तीसगढ़ प्रदेश के 05 शहीद जवानों का नाम वाचन किए जाने के बाद , लास्ट पोस्ट की धून बजाकर श्रद्धांजली अर्पित की गयी इसके पश्चात रक्षित निरीक्षक ख्रिष्ट नरगिस तिग्गा बघेल के नेतृत्व में वीर शहीद जवानों को सलामी एवं शोक शस्त्र कर दो मिनट का मौन धारण किये तथा पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा शहीद आरक्षक झल्लू प्रसाद नेवले के पुत्र जितेन्द्र कुमार नेवले शहीद आरक्षक चंद्र सिंह मेरावी के पुत्री कु.संगीता मेरावी एवं शहीद सउनि महासिंह साहू के पुत्र उमाकांत साहू को साल एंव श्रीफल भेंट कर सम्मानित किये

साथ ही 17 वीं बटालियन कमांडेट श्रवण कुमार टण्डन अति . पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बी0 आर 0 मण्डावी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पण्डरिया नरेन्द्र बैंताल , अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला अजीत ओगरे , प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह , प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक नेहा पवार , रक्षित निरीक्षक ख्रिष्ट नरगिस तिग्गा बघेल एंव जिले के समस्त थाना – चौकी प्रभारी द्वारा शहीद हुए सभी बहादुर अधिकारी जवानों को पुष्पचक एवं पुष्प माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये एवं जिला पुलिस बल के सभी अधिकारी / कर्मचारी व 17 वीं बटालियन के अधिकारी कर्मचारियों तथा होमगार्ड के जवानों ने भी शहीद हुये अपने साथियों को पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजली अर्पित किये।