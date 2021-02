भीषण सड़क हादसा: एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर तालग्राम थाना इलाके में कार खड़े ट्रक में टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज में रखवाया।

Kannauj: Around 6 people died after their car rammed into a truck at Agra – Lucknow Expressway in Talgram area this morning. More details awaited. pic.twitter.com/sNCBzPq5WQ

