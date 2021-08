शेर किस तरह से अपने शिकार की तलाश में पागलों जैसी हरकत करने लगा, देखें वीडियो

इंसान अपने खाने-पीने की तलाश या उसे जुटाने की कोशिश में दिन रात एक कर देता है. कमोबेश ऐसा ही हाल कुछ जंगली जानवर का होता है. जहां कुछ जानवर दूसरे जानवरों से जान बचाने के लिए तो कोई अपने शिकार के लिए दिन रात लगी रहती है. यहां कोई भी जानवर अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करता. हर जानवर को अपने खाने और जिंदगी की चिंता सताती ही रहती है. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया में मिला. जिसमें एक शेर अपने शिकार की तलाश में बिल्कुल पागलों की तरह हो गया.

वीडियो देखकर यकीनन आपको हैरानी होगी कि कोई शेर किस तरह से अपने शिकार की तलाश में पागल हो सकता है. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुरेंद्र मेहरा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करने के बाद ये वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी मैदान में एक शेर बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रहा है. देखने में आपको ऐसा ही लगेगा कि शेर पागल हो गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर मैदान में जमीन को तेजी से खोद रहा है. वीडियो में शेर जल्द जल्द जमीन खोद रहा है.

In Wild…

Predator or Prey, In the #wild they are in a daily life and death struggle for survival, from which humans are exempted (in general)..#SecretsofNature@susantananda3 pic.twitter.com/guf2c39Kyt

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) March 26, 2021