आजकल हम अपने हर काम के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. शॉपिंग करनी हो, बैंक का कोई काम करना हो या कोई और जरूरी काम करना हो. इस सबके के लिए एप्स डाउनलोड करते हैं. लेकिन ज्यादा ऐप्स डाउनलोड होने से कई बार फोन के हैंग होने की समस्या होने लगती है. फोन में स्पेस की कमी और रैम पर पड़ने वाले प्रेशर की वजह से फोन काफी स्लो हो जाता है.

अगर आपके फोन में स्टोरेज की कमी है और रैम 1 जीबी से कम हो तो आपको ये परेशानी ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा हर फोन में कुछ app आते हैं जो हमारे कुछ भी काम के नहीं होते है और ऐसे app फोन से uninstall भी नहीं होते है जिसकी वजह से phone hang होने लगता है.

इसके अलावा आपको फोन से game और बिना यूज होने वाली app install करने से बचना चाहिये. आज हम आपको मोबाइल से ऐसे फालतू apps को डिलीट करने का आसान तरीका बता रहे हैं. जिससे आपके फोन बैटरी काफी लंबे वक्त तक चलेगी. साथ ही ऐसा करने से फोन की लाइफ भी बढ़ जाएगी.

1 सबसे पहले आप अपने फोन से Game app और कम इस्तेमाल होने वाले एप्स को हटा दें.

2 फोन में सिर्फ उन्हीं apps को रखें जिनकी आपको जरूरत है. google play, google setting, android system, जैसे काम के ऐप्स को डिलीट न करें इससे आपका फोन बिलकुल बंद हो सकता है.

3- phone को root कर लें और अब फोन में superuser app को download कर लें.

4- अब इस ऐप को ओपन करें, इसमें आपको उपर सेंटर में delete का एक आप्शन दिखाई देगा फिर उस पर क्लिक करें.

5- अब आपको system application पर क्लिक करना है.

6- यहां आपको मोबाइल की सभी system app दिखेंगी. आपको जो app delete करना है उन्हें delete icon पर क्लिक करना है.

7- यहां आपको एक warning दिखाई देगी. removing system apps may Cause system instability and other problems अब आपको yes पर क्लिक करना है.

8- अब आपके phone में कभी भी फालतू के app नहीं आयेगे.