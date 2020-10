व्हाट्सएप पर वीडियो देखा तो हैक होगा फोन !, जानिए सच्चाई

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप एक ऐसा एप है, जो सबसे ज्यादा पॉपलुर है। व्हाट्सएप के यूजर्स की संख्या की बात करें तो करीब 225 करोड़ से ज्यादा है। इसी को देखते हुए व्हाट्सएप आय दिन अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स की लॉन्चिंग करता रहता है। अब मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप पर आया एक वीडियो अगर आपने देखा तो केवल 10 सेकेंड में आपका ऐंड्रॉयड डिवाइस या iPhone हैक हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह मैसेज शेयर कर यूजर्स को डराया जा रहा है।

फोन हैक करने वाले वीडियो का नाम ‘India is doing it’ बताया गया है। Full Fact के मुताबिक, इस मैसेज में लिखा है, ‘उन्होंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया है और दिखा रहे हैं कि भारत में कोविड19 कैसे कम हो रहा है। इस फाइल का नाम ‘India is doing it’है और इसे ओपन ना करें, यह आपका फोन केवल 10 सेकेंड में हैक कर देती है और इसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता।

– अफवाह बताया

वायरस मैसेज के आखिर में कहा गया है कि इस ‘अलर्ट’ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाएं और इस वीडियो के बारे में TV न्यूज में भी बताया जा चुका है। फैक्ट चेकिंग सर्विस Boom का कहना है कि यह मैसेज पूरी तरह फेक और कोरी अफवाह है। कुछ ऐसा ही मैसेज 2020 की शुरुआत में वायरल हो रहा था, लेकिन तब भारत के बजाय अर्जेंटीना में इसे शेयर किया जा रहा था। फिलहाल कोई सबूत नहीं है कि ऐसे किसी वीडियो की मदद से हैकिंग हो रही है या फिर कभी की गई है।

– ऐसे मैसेज को शेयर करने से बचना चाहिए

व्हाट्सएप पर आने वाले ऐसे फेक मैसेजेस का मकसद उन्हें ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करवाना होता है। ऐसे में बिना किसी मैसेज की सच्चाई जान लिए उसे फॉरवर्ड या शेयर किए जाने से बचना चाहिए। अगर आप किसी मैसेज के सच्चे या झूठे होने का पता लगाना चाहते हैं तो उसका टेक्स्ट गूगल सर्च कर सकते हैं, यहीं से पता चल जाएगा कि मेसेज में किए गए दावे में कितनी सच्चाई है। ध्यान रहे, फेक मेसेज शेयर कर आप बाकियों को भी झूठ के जाल में फंसाते चले जाते हैं, ऐसा ना करें।