1 जुलाई से बदल जाएंगे IFSC कोड, इस बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट

नई दिल्ली। अगर आपका अकाउंट सिंडिकेट बैंक में है तो आपके लिए बेहद अहम जानकारी है। सिंडिकेट बैंक के सभी IFSC कोड 1 जुलाई 2021 से डिसएबल हो जाएंगे। यानी, अब पुराने IFSC कोड के जरिए आप बैंकिंग ट्रांजैक्‍शन नहीं कर पाएंगे। सिंडिकेट बैंक के मौजूदा ब्रांच IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे। 1 जुलाई से बैंक के नए IFSC कोड लागू होंगे। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक ब्रांच के लिए नया IFSC कोड लेना होगा। सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2020 से केनरा बैंक में मर्जर हो चुका है। इसके बाद ही यह बदलाव हो रहे हैं।

सिंडिकेट बैंक के पुराने ग्राहक ब्रांच के नए IFSC और MICR कोड के बारे में जानकारी के लिए केनरा बैंक की वेबसाइट (http://www।canarabank।com/)पर जाए। वहां, Below ‘What’s New’ पर जाएं और ‘KIND ATTN eSYNDIATE CUSTOMERS: KNOW YOUR NEW IFSC’ पर क्लिक करें। इसके अलावा, केनरा बैंक की ग्राहक सेवा 18004250018 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

IFSC या इंडियन फाइनेंशियल सिस्‍टम कोड एक अल्‍फान्‍यूमेरिक कोड होता है, जोकि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए किसी बैंक ब्रांच की यूनिकट आईडेंटिटी होता है। NEFT, RTGS और IMPS के जरिए फंड ट्रांसफर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में मर्जर का एलान किया था। यह 10 सरकारी बैंकों के कंसॉलिडेशन प्‍लान का हिस्‍सा था, जिसके तहत सभी सरकारी बैंकों को 4 मेगा बैंक में तब्‍दील करना है।

गौरतलब है कि केनरा बैंक लगातार ग्राहकों को अलर्ट कर रहा है। केनरा बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा है, ” प्रिय ग्राहक, यह सूचित करना है कि केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक के मर्जर के बाद, सभी सिंडिकेट IFSC कोड या IFSC (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड) SYNB से शुरू होने वाला 11-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड बदल दिया गया है।” बैंक के मुताबिक, SYNB से शुरू होने वाले सभी IFSC 01।07।2021 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

बैंक ने आगे यह भी कहा है कि “हम आपसे अनुरोध करते हैं कि NEFT/RTGS/IMPS भेजते समय केवल ग्राहक CNRB से शुरू होने वाले नए IFSC का ही इस्तेमाल करें।