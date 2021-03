Less than a minute

इस्लामाबाद, 28 मार्च। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को हिंदू समुदाय को होली की बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे हिंदू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।’’

Wishing all our Hindu community a very happy Holi, the festival of colours.

नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर समेत कई अन्य नेताओं ने भी इस मौके पर हिंदू सांसदों और समुदाय को बधाई दी।

कैसर ने पाकिस्तान के विकास में हिंदू समुदाय की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘रंगों का यह त्योहार खुशियां फैलाने का अवसर देता है।’’

उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों को पाकिस्तान में अपने धार्मिक त्योहार खुलकर मनाने का अधिकार है।