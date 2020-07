Mumbai: सुशांत सिंह राजपूत केस में अब बिहार पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है. बिहार पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए मुंबई पुलिस से भी संपर्क बनाए हुए है. वहीं सुशांत की बहन मीतू सिंह और उनके दोस्त कृष्णा शेट्टी का बयान भी दर्ज कर लिया गया है. सुशांत के फैंस और कई सितारे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत सिंह राजपूत केस में एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है. ईडी 15 करोड़ रुपये हड़पने के आरोपों पर भी गौर करेगी.

In my latest letter I have requested the PM to direct the Enforcement Directorate and NIA be asked to investigate the circumstances leading to the mysterious death of Sushant Singh Rajput. Subsequently we can have a SIT consisting of CBI and these two national agencies.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020