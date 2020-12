IND vs AUS 2nd T20 : भारत का पहला विकेट गिरा, 30 रन बनाकर आउट हुए राहुल

सिडनी : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 8 ओवर में एक विकेट के नुकसान के 72 रन बना लिए है। केएल राहुल 30 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शिखर धवन 39 और कप्तान विराट कोहली 5 रन बनकर क्रीज पर हैं। राहुल को टाई ने आउट किया।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाया था, जिसमें मैथ्यू वेड 58 रन, स्टीव स्मिथ 46, ग्लैन मैक्सवेल-22, हैनरीकस 26 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू वेड और डार्सी शॉर्ट की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़ दिए। पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर टी. नटराजन ने डार्सी शॉर्ट को श्रेयर अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। शॉर्ट 9 रन बनाकर आउट हुए।

टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत ने पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हराया था। भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव हुए हैं। रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और मनीष पांडे की जगह युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में भी तीन बदलाव हुए हैं। एरॉन फिंच, जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क टीम से बाहर हुए हैं। डेनियल सैम्स, मार्कस स्टोइनिस और एंड्रयू टाय को उनकी जगह शामिल किया गया है। फिंच की जगह मैथ्यू वेड कप्तानी कर रहे हैं।

Captain @imVkohli has won the toss in the 2nd T20I and #TeamIndia are bowling first. pic.twitter.com/ajsRMPl5eb

