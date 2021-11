IND vs NZ 1st Test Day 3: न्यूजीलैंड की पहली पारी 296 रन पर सिमटी, अक्षर ने लिए 5 विकेट, भारत के पास 49 रन की बढ़त

India vs New Zealand (IND vs NZ) 1st Test Day 3: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने भारत को पहली सफलता दिलाई और उसके बाद अक्षर पटेल ने तीन विकेट हासिल किए और न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। टॉम लाथम (95) और विल यंग (89) रन बनाकर आउट हुए।

अश्विन ने किया जेमीसन का शिकार

रविचंद्रन अश्विन ने मैच का अपना दूसरा विकेट हासिल कर लिया है। अश्विन ने इस बार जेमीसन को अपनी फिरकी में फंसाया और अक्षर पटेल के हाथों कैच कराया। जेमीसन ने आउट होने से पहले 75 गेंदों में 23 रन बनाए। 139 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर: 284/9, विलियम समरविले (1), एजाज पटेल (0)

अक्षर पटेल ने लिया अपना पांचवां विकेट

अक्षर पटेल ने टिम साउदी को पांच रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसी के साथ अक्षर ने अपने पांच विकेट भी पूरे कर लिए हैं। यह उनका सातवीं पारी में पांचवीं बार पांच विकेट हॉल है।