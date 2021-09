भारत ने भेजी बांग्लादेश को कोरोना चिकित्सा सामग्री, इन देशों को भी भेज चुका है मदद

भारत ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश की सेना और सरकारी एजेंसियों को सहायता सामग्री भेजी है। भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री राहत सामग्री के साथ विशाखापत्तनम से चटगांव, बांग्लादेश के लिए रवाना हो गया है। यह जहाज 2 सितम्बर को बांग्लादेश नौसेना और ढाका मेडिकल कॉलेज के लिए एक-एक 960 एलपीएम मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट (एमओपी) लेकर चटगांव पहुंचेगा।

आईएनएस सावित्री विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। भारत सरकार के विजन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका सहित महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है और संपूर्ण सीमा तक फैले कई मानवीय मिशनों में सबसे आगे रही है।

#MissionSAGAR#INSSavitri departed Visakhapatnam, 30 Aug 21, enroute to Chittagong, #Bangladesh to support the ongoing efforts in combating #COVID19.

The ship is carrying two 960 LPM #MedicalOxygen Plants (MOP) for #BangladeshNavy & Dhaka Medical College.#BridgesofFriendship pic.twitter.com/O0XnnIWwLF

— SpokespersonNavy (@indiannavy) August 31, 2021