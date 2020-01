2020 में भारतीय टीम का कार्यक्रम बेहद व्यस्त, पांच जनवरी को खेलेगा पहला मैच

नई दिल्ली: 2020 में भारतीय टीम बेहद व्यस्त रहने वाला है. भारतीय टीम जनवरी के पहले सप्ताह में ही अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है. वह इस महीने श्रीलंका के खिलाफ से तीन टी20 मैच खेलेगी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आएगी.

भारतीय टीम 2020 का पहला मैच पांच जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. यह मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा. इसके बाद भारत और श्रीलंका की टीमें 7 जनवरी को इंदौर और 10 जनवरी को पुणे में भिड़ेंगी.

भारतीय क्रिकेट टीम का कार्यक्रम वैसे तो बरसों से व्यस्त ही रहा है. लेकिन ऐसा कम ही हुआ है कि वह एक ही महीने में तीन अलग-अलग देशों के साथ सीरीज खेले. बहरहाल इस बार ऐसा होने जा रहा है.

श्रीलंका के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से तीन मैचों वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आएगी. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड जाएगी. टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर पांच टी20 मैच, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगी. इस सीरीज के पहले चार मैच जनवरी में ही खेले जाएंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम का जनवरी का कार्यक्रम

5 जनवरी: भारत vs श्रीलंका, पहला टी20 (गुवाहाटी)

7 जनवरी: भारत vs श्रीलंका, दूसरा टी20 (इंदौर)

10 जनवरी: भारत vs श्रीलंका, तीसरा टी20 (पुणे)

14 जनवरी: भारत vs ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे (मुंबई)

17 जनवरी: भारत vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे (राजकोट)

19 जनवरी: भारत vs ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे (बेंगलुरु)

24 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, पहला टी20 (ऑकलैंड)

6 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, दूसरा टी20 (ऑकलैंड)

29 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, तीसरा टी20 (हैमिल्टन)

31 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, चौथा टी20 (वेलिंगटन)