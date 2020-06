रेलवे में देश की पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन लगाई गई

नई दिल्ली:नागपुर स्टेशन पर देश की पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन लगाई है। रेल मंत्री गोयल पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। इस ATMA मशीन को नागपुर स्टेशन पर New and Innovative Idea and Concept for generation of non-Fare Revenue Idea Scheme (NINFRIS) के तहत लगाया गया है जिससे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की पहचान की जा सके जा सके।

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक मशीन ना सिर्फ ऑटोमेटिक तरीके से टिकट चेकिंग करेगी, बल्कि यात्रियों के शरीर का तापमान की भी जांच करेगी साथ ही फेस मास्क ना पहनने वाले यात्रियों को टेशन में दाखिल होने से रोकेगी।

इसका एक फायदा यह भी होगा कि टिकट चेकिंग में लगने वाले भारी-भरकम स्टाफ को कम किया जा सकेगा, और उस स्टॉफ को यात्रियों की मेडिकल देखरेख में लगाया जा सकेगा।

मशीन इन चीजों की करेगी जांच

– मास्क

– पैसेंजर आईडी कार्ड

– टिकट

– बॉडी टेंपरेचर

रेल सफर करने वाले यात्रियों की और यात्री का पालन करने की नसीहत दी साथ ही बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी यह मशीन रेलवे स्टेशन में किसी भी यात्री को अभी दाखिल होने की इजाजत देगी जब वह सारे सारी गाइडलाइन का पालन करेंगे। इसमें यात्री का आईडी होना चाहिए साथी पैसेंजर का मास्क पहनना जरूरी होगा इसके अलावा टिकट पीएनआर नंबर होना आवश्यक होगा।

सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ATMA मशीन बोर्डिंग दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत टच फ्री सफर कराएगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक मशीन एक टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों की पहचान करके सेंट्रल रेलवे जोन के रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करेगी।

मशीन उन्हीं यात्रियों को स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत देगी जिनके पास वैलिड आईडी प्रूफ के साथ में टिकट का पीएनआर नंबर होगा। साथ ही ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन में एक माइक सिस्टम होगा जो रेलवे यात्रियों को यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देगी साथ ही यात्री गाइडलाइन को फॉलो करने को लेकर पूरी सजग करेगी।

मशीन को केबिन के अंदर बैठा रेलवे का स्टाफ ऑपरेट करेगा। एक बार रेलवे स्टाफ की ओर से कमांड मिलने के बाद ही मशीन यात्री के लिए गेट खोलेगी। भारतीय रेलवे ने पटना जंक्शन पर एक ऑटोमेटिक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई है यह उन यात्रियों की मदद करती है जो हैंड सैनिटाइजर या मास्क लाना भूल गए हैं।