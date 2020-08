IPL 2020: चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी को हुआ कोरोना, कुल 12 चपेट में....

नई दिल्ली: कोरोना काल (Corona Time ) में हर तरफ कोई भी सुरक्षित नहीं है। खास एहतियात बरतने के बावजूद कोई भी कोरोना के चपेट में सकता है। पहले केकेआर (KKR) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और अब चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को आईपीएल 2020 से पहले झटका लगा है।

मिल रही खबरों के अनुसार, चेन्नई सुपरकिंग्स के एक भारतीय खिलाड़ी को कोरोना हो गया है। हालांकि अभी इस कोरोना पीड़ित खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है लेकिन इससे पूरी टीम को नुकसान होने जा रहा है। दरअसल, शुक्रवार से दुबई में चेन्नई सुपरकिंग्स को प्रैक्टिस शुरू करनी थी लेकिन अब पूरी टीम को क्वारंटीन किया गया है।

Just in: Sources say members of @ChennaiIPL support staff and 1 player test positive. CSK extends quarantine till August end. All payers to undergo 4th Covid test.

— G. S. Vivek (@GSV1980) August 28, 2020