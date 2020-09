जारी हुआ IPL का शेड्यूल, मुंबई और चेन्नई की होगी पहली भिड़ंत

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने लंबे इंतजार के बाद रविवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल यूएई (UAE) में होने वाले ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) के कार्यक्रम की घोषणा की। बीसीसीआई के सचिव ने बताया कि ये सीजन 19 सितंबर को अबू धाबी में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के मैच के साथ शुरू होगा।

IPL Governing Council announces the schedule for Dream11 Indian Premier League 2020 to be held in UAE.

The season will start on 19th September in Abu Dhabi with a match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings: Secretary, BCCI (Board of Control for Cricket in India) pic.twitter.com/yNyTtNSpXT

— ANI (@ANI) September 6, 2020