श्रीनगर: आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन (Hizbul Mujahideen) के टॉप कमांडर सैफुल्लाह मीर (Saifullah Mir) को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ये कामयाबी हाथ लगी है.

कश्मीर पुलिस आईजी विजय कुमार ने बताया कि HM के टॉप कमांडर डॉ रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद सैफुल्ला को संगठन का चीफ बनाया गया था. जिसे आज ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ढेर कर दिया गया है. उसके एक साथी को सेना ने जीवित पकड़ने में सफलता पाई है. पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है. उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस का नेटवर्क काफी मजबूत है, जो भी आएगा मारा जाएगा.

Encounter underway at Srinagar. Police and CRPF personnel are engaged in the operation. Further details awaited: Jammu and Kashmir Police (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/mcLHMNOwqa

— ANI (@ANI) November 1, 2020