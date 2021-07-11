जगदलपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 13 जुलाई को करेगी बस्तर जिले के 96 मामलों की सुनवाई

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक मंगलवार 13 जुलाई को बस्तर जिले के 96 मामलों की सुनवाई करेंगी।

Bano जुलाई 11, 2021
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जगदलपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 13 जुलाई को करेगी बस्तर जिले के 96 मामलों की सुनवाई

जगदलपुर, 11 जुलाई 2021 : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक मंगलवार 13 जुलाई को बस्तर जिले के 96 मामलों की सुनवाई करेंगी। यह सुनवाई कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित की जाएगी। संबंधित पक्षकारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुनवाई में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है।

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