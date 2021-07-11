\u091c\u0917\u0926\u0932\u092a\u0941\u0930, 11 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 2021 : \u091b\u0924\u094d\u0924\u0940\u0938\u0917\u095d \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0940 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u0915\u093f\u0930\u0923\u092e\u092f\u0940 \u0928\u093e\u092f\u0915 \u092e\u0902\u0917\u0932\u0935\u093e\u0930 13 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u0915\u094b \u092c\u0938\u094d\u0924\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 96 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0928\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0940\u0964 \u092f\u0939 \u0938\u0941\u0928\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0932\u0947\u0915\u094d\u091f\u094b\u0930\u0947\u091f \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0930\u0923\u093e \u0915\u0915\u094d\u0937 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u092f\u094b\u091c\u093f\u0924 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u092a\u0915\u094d\u0937\u0915\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0935\u093f\u0921 \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u094b\u0915\u0949\u0932 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0938\u0941\u0928\u0935\u093e\u0908 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964