जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव

जालंधरः आज कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने ट्वीट कर दी है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या शनिवार को 30 लाख के पार चली गई है. इससे पहले दिन में 69,878 संक्रमण के मामले सामने आने के साथ कोविड-19 मामलों में एक दिन का सबसे बड़ा उछाल देखा गया था. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब तक कोविड-19 के संक्रमण से कुल 55,794 लोगों की मौत देश भर में हो चुकी है. इससे पहले, मंत्रालय ने यह जानकारी भी दी थी कि भारत ने एक दिन में 1 मिलियन यानि 10 लाख कोविड-19 परीक्षण करके एक मील का पत्थर पार कर लिया है.

My Cabinet colleague and Cooperation & Jails Minister Sukhjinder Singh Randhawa has tested positive for #Covid19. I wish him a speedy recovery and look forward to him joining us at work soon.

