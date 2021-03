जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमला, पार्षद की मौत, एक पुलिसकर्मी शहीद

जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर के सोपोर में पार्षदों की बैठक के दौरान आतंकी हमला हुआ। होली के दिन आतंकियों के इस हमले में एक पार्षद रियाज अहमद की मौत हो गई। जबकि पुलिसकर्मी मुश्ताक अहमद शहीद हो गए। इस हमले में एक अन्य पार्षद शमशुदृदीन, एक अन्य पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हुए हैं।

Terrorists fired at Municipal Office Sopore. In this terror incident, police personnel Shafqat Ahmad & councillor Riyaz Ahmad died & councillor Shams-ud-din Peer was injured. Area cordoned off & details awaited: Jammu and Kashmir Police

बीजेपी नेता और बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान बच निकलीं। हमले के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। एजेकेपीसी अध्यक्ष शफीक मीर का कहना है, मैं फिर से कहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के पंचायत नेताओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमने 3-स्तरीय पंचायत प्रणाली बनाकर अपना काम किया है, लेकिन केंद्र हमें सुरक्षित करने में विफल रहा है।

Jammu and Kashmir: Wreath laying ceremony of Police personnel Shafqat & councillor Riyaz Ahmad in Sopore. The two lost their lives today when terrorists fired at Municipal Office in Sopore. pic.twitter.com/mpfieciJuP

