जम्मू-कश्मीर के नरवाल में द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने दो मददगारों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों कश्मीर के हैं। इनके पास से एक एके-47 राइफल, एक पिस्टल, दो एके मैगजीन, एके राइफल की 60 व पिस्टल की 15 गोलियां बरामद की हैं। पकड़े गए दोनों मददगार कार से कश्मीर जा रहे थे।

Terror module busted by Jammu police & 1 AK series rifle, 1 pistol, 2 magazines of AK series, 60 AK-rounds,15 pistol rounds recovered from the possession of 2 suspects, aboard an Alto car at Narwal yesterday evening: Jammu & Kashmir Police pic.twitter.com/mGwVZdPN68

— ANI (@ANI) December 26, 2020