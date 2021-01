नई दिल्लीः केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जेईई एडवांस की तारिखों का ऐलान कर दिया है। रमेश पोखरियाल ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि जेईई एडवांस की परीक्षा 3 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जेईई खड़गपुर द्वारा आयोजित की जाएगी।

#JEEAdvanced 2021 will be conducted on 3rd July 2021. The exam will be conducted by IIT Kharagpur: Minister of Education Ramesh Pokhriyal Nishank pic.twitter.com/ifsmGj9PEL

— ANI (@ANI) January 7, 2021