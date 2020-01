JNU हिंसा: हमले के पीछे गृह मंत्रालय और HRD का है हाथ-कांग्रेस

नई दिल्ली : दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के खिलाफ एक ओर छात्रों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मोदी सरकार को घेर रही है. इसी के तहत कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर जमकर वार किया. जयराम रमेश ने कहा कि जेएनयू में हुए हिंसा के पीछे गृहमंत्री और एचआरडी मंत्री हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा, जेएनयू हिंसा के 72 घंटे हो चुके हैं. यह घटना छात्रों द्वारा सुनियोजित नहीं था. हम सभी को पता है कि इसके पीछे कौन है. एचआरडी और गृहमंत्री इस हिंसा के पीछे हैं. यह अधिकारिक रूप से प्रायोजित गुंडावाद है.

Congress leader Jairam Ramesh, Congress on #JNUViolence: It has been 72 hours, the incident was not sudden but planned. We all know who is behind it. MHRD and Home Minister are behind the violence. This is ‘Official Sponsored Gundaism’. pic.twitter.com/rppXXKNEcl

— ANI (@ANI) January 9, 2020