कंगना रनौत का मानना है कि जब तक उनकी नीयत सही है, तब तक उन्हें अपने द्वारा कही गई बातों का बुरा नहीं लगता. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करण जौहर कंगना पर निशाना साधते हुए कहा रहे हैं कि आप हमेशा विक्टिम नहीं हो सकते. आप हमेशा ऐसा महसूस नहीं करवा सकते इस इंडस्ट्री में आपको बहुत डराया धमकाया गया है.

अगर ऐसा है तो आप इसे छोड़कर जा सकती हैं. कौन आपको गन प्वाइंट पर डरा धमका कर यहां रहने को कह रहा है. इस वीडियो के बाद लोग करण जौहर की आलोचना कर रहे हैं. बता दें, कंगना उस वक्त विवादों में घिर गई थीं, जब उन्होंने मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर को उन्हीं के टेलीविजन चैट शो में कहा था कि वे ही ‘नेपोटिज्म के ध्वजवाहक हैं.”

बता दें, सुशांत की सुसाइड को लेकर कंगना रानौत ने एक वीडियो जारी किया था. इसमें कंगना ने कहा कि ‘सुशांत सिंह राजपूत के मामले ने हम सब को झकझोर कर रख दिया है. कुछ लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं. सुशांत सिंह रैंक होल्डर थे, उनका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है. उनके लास्ट पोस्ट देखो, वो साफ़ कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फ़िल्में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है. मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से. और वह अपने इंटरव्यू में वह ये ज़ाहिर कर रहे हैं.’

This the clip Kangana is talking about, Karan telling her to leave and people applauding. He attacked her on an international summit #KanganaSpeaksToArnab pic.twitter.com/ODl0jTHaxe

