Independence Day के मौके पर रिलीज हुई ‘खुदा हाफिज’

Independence Day: आज देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. इस जश्न को विद्युत जामवाल और शिवालीका ओबेरॉय स्टारर फिल्म खुदा हाफिज ने और बढ़ा दिया है. 15 अगस्त के खास मौके पर डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई ये फिल्म प्यार, दोस्ती और देशभक्ति की भावना को भी दिखाती है. फिल्म में विद्युत जामवाल समीर किरदार निभा रहे हैं जबकि शिवालिका नरगिस के रोल में है. फिल्म में नरगिस का किडनैप हो जाता है और समीर उसे ढूंढ़ता है

नरगिस को ढूंढ़ने के लिए समीर यानि विद्युत जामवाल ने कामगारों और मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद और सुपरकॉप सिंघम यानि अजय देवगन से नरगिस को ढूंढ़ने के लिए मदद मांगी है. विद्युत ने ट्विटर पर सोनू सूद को टैग करते हुए लिखा,”मुझे मेरी नरगिस वापिस चाहिए, और अब तक उसका कोई पता नहीं, सोनू सूद सुना है बिछड़े हुए लोगों को आम मिला रहे हैं, क्या मेरी भी मदद करेंगे.?”

Brother @VidyutJammwal iske liye toh Noman jaana padega. Aur yeh kaam toh sirf tum hi kar sakte ho. Waise humaare Twitter ke log, kya aap humari help karoge to #FindNargis? #KhudaHaafiz https://t.co/IT3hOP8U5s

— sonu sood (@SonuSood) August 14, 2020