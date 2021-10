लखीमपुर खीरी कांड: सीतापुर गेस्ट हाउस पर प्रियंका गांधी का कमरे को साफ करते वीडियो आया सामने, लगाया झाड़ू

नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी के लिए आधी रात को रवाना हुई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लेने के बाद थाने में जिलाधिकारी विशाल भरद्वाज और एसपी आरपी सिंह प्रियंका गांधी को लेकर हरगांव थाने लेकर पहुंचे. जिसके बाद सीतापुर पुलिस ने प्रियंका गांधी को सेकेंड बटालियन पीएसी के गेस्ट हाउस में रखा गया है. इससे पहले प्रियंका गांधी लगातार पुलिस को चकमा देते आगे बढ़ते जा रही थी. पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी. आखिरकार सीतापुर पुलिस को सफलता हाथ लगी.

प्रियंका गांधी ने बताया था कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी हुई है. कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्विटर के जरिए नाकों पर पुलिस की ओर से काफिले को रोके जाने का वीडियो भी साझा किया है. गौरतलब है कि इससे पहले पार्टी ने आशंका जतायी थी कि प्रियंका को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस नजरबंद कर सकती है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रविवार के लखीमपुर खीरी दौरे का विरोध करने को लेकर भड़की हिंसा में घायल हुए किसानों से मिलने के लिए प्रियंका वहां जा रही थी.

WATCH: Priyanka Gandhi Vadra in Sitapur. She was taken into police custody in the wee hours of Monday. pic.twitter.com/tlWMK7Ag1D

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) October 4, 2021