पत्र लेखन प्रतियोगिता 4 अप्रैल को, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च

रायगढ़, 30 मार्च 2021 : भारतीय डाक विभाग गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्टरनेशनल लेटर राइटिंग पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 04 अप्रैल 2021 दिन रविवार को प्रात: 10 बजे से 11 बजे के बीच अधीक्षक डाकघर कार्यालय द्वारा रायगढ़ में आयोजित होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम 31 मार्च 2021 निर्धारित है।

कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के कारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जो प्रतिभागी स्वयं के घर से उक्त प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहते है, उनके लिये विभाग द्वारा विकल्प प्रदान किया जा रहा है। ऐसे प्रतिभागी अपना पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से अमित कुमार सिंह, एडी (फिल), मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, छ.ग.परिमंडल, रायपुर-492001 के पते पर प्रेषित कर सकते है, परंतु उक्त पत्र दिनांक 4 अप्रैल 2021 को समय शाम 6 बजे तक पते पर पहुंचना आवश्यक है।

पत्र लेखन प्रतियोगिता

उल्लेखनीय है कि पत्र लेखन प्रतियोगिता का विषय होगा Write a letter to a family member about your experience with Covid-19 शब्द सीमा 800 होगी। प्रतिभागियों को उत्तर पुस्तिका भारतीय डाक विभाग उपलब्ध कराएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शाला के प्राचार्य के माध्यम से आवेदन करना होगा।

प्रतिभागियों को आवेदन फॉर्म व हॉल परमिट को पूर्णत: भरकर प्राचार्य का सील सहित हस्ताक्षर कराकर 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ अधीक्षक डाकघर कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक के बगल में अनाथालय रोड रायगढ़ में कार्यालय सहायक अनुराधा पटेल के पास कार्यालयीन समय में दिनांक 31 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पत्र लेखन प्रतियोगिता में परिमंडल एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक पुरस्कार दिये जायेंगे।

डाकघर अधीक्षक ने जिले के शाला प्राचार्यों को प्रतियोगिता के उच्च स्तर को देखते हुए चुनिन्दा विद्यार्थियों की एंट्री 31 मार्च 2021 तक भिजवाने के लिये आग्रह किया हैं। प्रतिभागियों की आयु 31 मार्च 2021 को 15 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।