lock up: मुंबई. पूनम पांडे हमेशा अपनी तस्वीरों और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह एक बार फिर से लाइम लाइट में हैं. पूनम कैमरे के सामने टॉपलैस हो गईं. Chhattisgarh: 13 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच, देखिये लिस्टपिछले हफ्ते, जबकि वह नॉमिनेटिड हुई थीं तो काफी परेशान थीं. जिसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने जाकर अपने प्रशंसकों से उन्हें बचाने का अनुरोध किया, और वादा किया कि अगर वह बच गई तो वह कैमरे के सामने अपनी टी-शर्ट उतारेंगी.

जजमेंट वाले दिन, पूनम सभी एलिमिनेट होने से बच गई. सभी को लगा कि वह अपना वादा पूरा नहीं करेंगी, लेकिन जब जेल में कोई कैदी मौजूद नहीं था तो उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतार दी.पूनम ने कहा कि मैंने टॉपलैस होने का अपना वादा निभाया और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह शो हर उम्र के लोग देखते हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरी और शो की प्रतिष्ठा पर आंच आए.

As promised our Fearless Poonam Pandey kept her promise…And promises to give bhar bhar ke entertainment.. SO GUYS ARE YOU ALL READY? #kanganaranaut @altbalaji @mxplayer @ektarkapoor @lockuppgame #PoonamPandey #LockUpp #LockUppGame #Pootribes #EktaKapoor #KanganaRanaut pic.twitter.com/NhbK4kze4E

Poonam Pandey is the most highest voted contestant this week

Thank you judgemental janta for saving Poonam Pandey, showering her with so much love and votes, making her the highest voted contestant@kanganaranaut @altbalaji @mxplayer @ektarkapoor @lockuppgame

#PoonamPandey pic.twitter.com/cmu1AW73LX

— Poonam Pandey (@iPoonampandey) April 4, 2022