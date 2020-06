गीतकार जावेद अख्तर को मिला प्रसिद्ध रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड

नई दिल्ली: देश के लोकप्रिय लेखक-गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है. ऐसे में जावेद अख्तर का कहना है कि कॉमेडियन बिल मेहर और दार्शनिक क्रिस्टोफर हिचेन्स जैसे प्राप्तकर्ताओं के साथ उनका नाम सूची में शामिल होना एक ऐसे सपने की तरह है, जिसे उन्होंने देखा भी नहीं था.

यह पुरस्कार साल 2003 से प्रस्तुत किया गया है, और इसे अंग्रेज विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर रखा गया है. जावेद अख्तर को यह सम्मान आलोचनात्मक सोच, धार्मिक हठधर्मिता जांच-परख करने, मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिला है.

इस बारे में जावेद अख्तर ने कहा, ‘मैं रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं रिचर्ड डॉकिन्स की पहली किताब ‘द सेल्फिश जीन’ को पढ़ने के बाद से ही उनका प्रशंसक रहा हूं. मैंने तब से उनकी सभी किताबें पढ़ी हैं और ‘द गॉड डिल्यूशन’ मेरी पसंदीदा किताब रही है.

Knowing that Richard Dawkins has been your hero since you read 'The Selfish Gene', the prestigious Richard Dawkins Award must be extra special for you @Javedakhtarjadu Saab! It's a truly incredible honour! Congratulations! pic.twitter.com/J5EXqP2I8g

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) June 7, 2020