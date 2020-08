महापौर देवेंद्र यादव ने जीती कोरोना से जंग, एम्स से मिली छुट्टी, ट्वीट कर दी जानकारी

रायपुर। कोरोना संक्रमित पाए गए महापौर और भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को आज एम्स से छुट्टी मिल गई। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आज एम्स से डिस्चार्ज किया। देवेंद्र यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

अपने ट्वीट में लिखा- तीन दिन होम आइशोलेशन और 7 दिन एम्स में रहने के बाद आज मुझे छुट्टी मिल गई है। सभी के आशीर्वाद व समर्थन के लिए धन्यवाद।

After 10 days of observation and with a recommendations of home isolation fr 7 days,I have been discharged from AIIMS Raipur.Thank u everyone for all ur wishes,blessings and support.#CG जीतेगा #Corona हारेगा ।। pic.twitter.com/ZHgxfjhN7A

— Devendra Yadav (@Devendra_1925) August 12, 2020