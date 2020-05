नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से आसमान छू रहा है। यहां आए दिन भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस घातक वायरस ने दिल्ली (Delhi) के अस्पताल में भी अपना कब्जा जमा लिया है। खबर है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने बताया ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा अस्पताल के दो अन्य कर्मचारी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं।

Senior medical official at LNJP hospital tests positive for #COVID19: Delhi Health Department pic.twitter.com/RfGKdnrc0l

— ANI (@ANI) May 30, 2020