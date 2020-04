नई दिल्ली:देश में कोरोना वायरस(Covid-19) संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या रविवार को 273 हो गई और कोविड-19 मरीजों की संख्या 8,356 पर पहुंच गई। आज तक 8356 मामले देशभर में पाए गए हैं, कल से आज तक 909 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 273 मौत दर्ज की गई हैं। कुल 716 मामले ठीक हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब भी 7,367 लोग संक्रमण की चपेट में हैं जबकि 715 लोग ठीक हुए और एक व्यक्ति विदेश चला गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबित 4.3 फीसदी सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं. अभी तक 1 लाख 86 हजार सैंपल लिए जा चुके हैं. हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा जांच पर है. रोजाना 15 हजार से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं. अस्पतालों में आइसोलेशन बेड बढ़ाए जा रहे हैं. करीब 601 अस्पताल में एक लाख से अधिक बेड इंतजाम हैं. कोरोना से निपटने के लिए हमारी तैयारी मजबूत है. उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि 716 लोगों ठीक हुए हैं.

On March 29, we had 979 positive cases,now we've 8356 positive cases; of these 20% cases need ICU support. So, today too 1671 patients need oxygen support&critical care treatment. This figure is imp to show that govt is planning things in being over prepared: Health Ministry pic.twitter.com/I12u3jjTcd

