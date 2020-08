मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला : 3 एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन को मंजूरी-पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया। बताया गया कि देश के तीन और हवाईअड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लीज पर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय भर्ती संस्था (एनआरए) को अधीनस्थ पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा, गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये कुंतल करने को मंजूरी दी गई है।

एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अलग-अलग फेज में होने वाले निजीकरण में पहले तीन एयरपोर्ट को लीज पर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को PPP मॉडल के जरिए लीज देने का फैसला किया गया. तीनों एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे.

Union Cabinet approves one-time relaxation to Power Finance Corporation & Rural Electrification Corporation for extending loans to DISCOMs above limits of working capital of 25% of last year’s revenues, under Ujwal DISCOM Assurance Yojana: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/b4ZbxDpNMi

— ANI (@ANI) August 19, 2020