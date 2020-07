रायपुर में आज फिर सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले, प्रदेशभर में 159 पॉजिटिव केस

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आज 159 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। आज राजधानी रायपुर में फिर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राजधानी में 36 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर प्रदेशभर में आज 117 मरीजों की कोरोना रिपार्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ो के अनुसार प्रदेशभर में 159 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5 हजार 407 हो गया है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की सख्या भी बढ़कर 3 हजार 775 हो गई हैं। जबकि अब 24 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। वहीं एक्टिस केस की संख्या 1 हजार 608 हो गई है।

159 #COVID19 positive cases and 117 discharged in Chhattisgarh today. The total number of positive cases in Chhattisgarh rises to 5407 including 3775 discharged.#ChhattisgarhFightsCorona @TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/z453LqtkTw

— Health Department CG (@HealthCgGov) July 19, 2020