MP : शिवराज सिंह आज सीएम पद की लेंगे शपथ

नई दिली: मध्यप्रदेश में चली आ रही सियासी उठापटक सोमवार यानि आज थम जाएगी। भाजपा हाईकमान ने मध्यप्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम तय कर दिया है। शिवराज आज रात नौ बजे राजधानी भोपाल स्थित राजभवन में शपथ लेंगे।

#UPDATE BJP's Shivraj Singh Chouhan to take oath as the Chief Minister of #MadhyaPradesh today at 9:00 PM at Raj Bhavan in Bhopal. https://t.co/gp7AcnuRYn

— ANI (@ANI) March 23, 2020