उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी. इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. कोरना संक्रमण की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है. मुहर्रम को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यातायात किसी भी हाल में बाधित ना हो साथ ही बैरियर और चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए. गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है. इस दौरान जन सुविधाएं तथा बिजली, पेयजल और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

No procession should be allowed on the occasion of Muharram, in view of COVID19 pandemic: Uttar Pradesh Police pic.twitter.com/sTw7ZZk7RD

— ANI UP (@ANINewsUP) August 1, 2021