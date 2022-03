Murder Of The Pastor : छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पास्टर की हत्या की Murder Of The Pastor : नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने के शक में पास्टर (धर्म प्रचारक) की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी।