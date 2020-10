नागालैंड के मंत्री सीएम , सीएम चांग का निधन , मुख्यमंत्री के सलाहकार

कोहिमा: नागालैंड के मंत्री सीएम चांग का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. मुख्यमंत्री के सलाहकार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. चांग को नागा हॉस्पीटल ऑथोरिटी, कोहिमा में भर्ती कराया गया था. बता दें कि राजनीति में आने से पहले चांग आईएएस अफसर भी रह चुके थे.

बता दें कि चांग नागालैंड की राजनीति में एक पढ़े-लिखे तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते थे. वो सांसद भी रह चुके हैं. राजनीति में आने से पहले उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी पर्याप्त था.

Nagaland Minister CM Chang (in file photo) passes away at Naga Hospital Authority, Kohima. He was 78 years old. pic.twitter.com/MBhvr0nzLT

— ANI (@ANI) October 12, 2020