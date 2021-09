नेवल एविएशन हंसा को मिला सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति कोविंद ने दिया ‘प्रेसिडेंट कलर’

भारतीय सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को गोवा में पणजी के पास आईएनएस हंसा बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को ‘प्रेसिडेंट कलर’ से सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद आईएनएस हंसा उड्डयन इकाई की औपचारिक परेड में शामिल हुए। केवल इतना ही नहीं इस अवसर को और खास बनाने के लिए डाक विभाग ने ‘विशेष दिवस कवर’ भी जारी किया है। नेवल एविएशन को सर्वोच्च सम्मान देने से पहले सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। बताना चाहेंगे कि इससे एक दिन पूर्व पूरे पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा करने वाले भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन आईएनएस हंसा ने रविवार को अपनी हीरक जयंती मनाई थी।

‘प्रेसिडेंट कलर’ राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय सशस्त्र बलों को ‘प्रेसिडेंट कलर’ से सम्मानित करने की शुरुआत भारतीय नौसेना से की थी। इससे बाद अब तक दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़े, पश्चिमी बेड़े, पनडुब्बी शाखा, आईएनएस शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी को ‘प्रेसिडेंट कलर’ से सम्मानित किया जा चुका है। इस नेवल एविएशन ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन जुपिटर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में शामिल होकर खुद को प्रतिष्ठित किया है। इसी साल में मई में आए चक्रवात ‘ताउते’ के दौरान इस नेवल एविएशन के मुंबई में किए गए बचाव अभियान ताजा उदाहरण हैं।

पिछले सात दशकों में यह उड्डयन इकाई 250 से अधिक विमानों के साथ एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और अत्यधिक शक्तिशाली बल में परिवर्तित हो गई है, जिसमें कैरियर-जनित लड़ाकू विमान, समुद्री टोही विमान, हेलीकॉप्टर और दूर से चलने वाले विमान शामिल हैं। नौसेना की लड़ाकू शाखा में महिलाओं को शामिल करने और उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में नेवल एविएशन सबसे आगे रही है। नौसेना एविएटर्स को पिछले कुछ वर्षों में एक महावीर चक्र, छह वीर चक्र, एक कीर्ति चक्र, सात शौर्य चक्र, एक युद्धसेवा पदक और बड़ी संख्या में नौ सेना पदक (वीरता) से अलंकृत किया गया है। ‘प्रेसिडेंट कलर’ का पुरस्कार नौसेना उड्डयन के उच्च पेशेवर मानकों और संचालन प्रदर्शन का प्रमाण है, जिसने राष्ट्र की सेवा में खुद को प्रतिष्ठित किया है।

Naval Aviation has been at the forefront of inducting women. This is a healthy trend and must be encouraged. pic.twitter.com/7ggjQ8BrNQ

— President of India (@rashtrapatibhvn) September 6, 2021