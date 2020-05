नवीन जिंदल ने दी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री जोगी को श्रद्धांजलि

रायपुर: छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर जिंदल स्टील एंड पाॅवर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल ने ट्वीटर के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त की है।

अपने संदेश में श्री जिंदल ने कहा कि श्री जोगी एक दूरदर्शी जननेता थे। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से उठकर आईपीएस, आईएएस, संसद सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जीवनयात्रा सभी के लिए प्रेरणादायी थी।

उन्होंने श्री जोगी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। जेएसपीएल के सीओओ छत्तीसगढ़ दिनेश कुमार सरावगी ने भी श्री जोगी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे जमीन से जुड़े हुए जननेता थे। उनके निधन से छत्तीसगढ़ को अपूर्णनीय क्षति हुई है।

Shri Ajit Jogi was a visionary mass leader. Coming from a humble background, he had an inspiring journey:from serving in IPS to IAS, being elected as MP to both houses & becoming the first CM of Chhattisgarh. My Deepest condolence to @amitjogi and his family. Om Shanti 🙏 https://t.co/G010TzxUQv

— Naveen Jindal (@MPNaveenJindal) May 29, 2020