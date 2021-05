नीट पीजी 2021: चार महीने के लिए स्थगित, कोविड वार्ड में कार्य करने पर मिलेगी यह विशेष सुविधा

मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को चार महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए न्यूनतम चार महीने के लिए नीट पीजी की परीक्षा को टाल दिया गया है।

Prime Minister Narendra Modi authorises keys decisions to boost availability of medical personnel to fight COVID-19. NEET-PG Exam to be postponed for at least 4 months: Prime Minister's Office — ANI (@ANI) May 3, 2021

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को टेलीकंस्लटेशन और कोरोना के हल्के लक्षण वालों मरीजों की देख-रेख के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं बीएससी/जीएनएम की पढ़ाई करने वालों को सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों की देख-रेख में पूर्णकालिक कोविड नर्सिंग में रखा जा सकता है।

Medical personnel completing 100 days of Covid duties will be given priority in forthcoming regular Government recruitments. Medical Interns to be deployed in Covid Management duties under the supervision of their faculty: PMO — ANI (@ANI) May 3, 2021

100 दिनों की कोविड ड्यूटी देने वाले चिकित्सा कर्मियों को नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा।