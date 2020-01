निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की अदालत ने सभी चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया। इस नए डेथ वारंट के अनुसार अब 22 जनवरी की जगह सभी दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जाएगी।

2012 दिल्ली गैंगरेप के मामले में तिहाड़ जेल अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि भारत के राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह सुनवाई की नई तारीख और समय जारी करें।

उधर मुकेश को उसकी दया याचिका के खारिज होने के बारे में सूचित करने को लेकर तिहाड़ जेल अधिकारियों को पुष्टि करने की अनुमति देने के लिए शाम 4.30 बजे तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है।

Hearing adjourned till 4.30pm to allow Tihar Jail authorities to confirm if convict Mukesh has been informed about rejection of his mercy plea. Convict Pawan's lawyer informs court he has moved SC to challenge HC verdict rejecting his plea to consider him as juvenile. https://t.co/suSJcfq3L6

— ANI (@ANI) January 17, 2020