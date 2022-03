अविश्वास प्रस्ताव: पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ सोमवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है. अब 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ संसद में बहस होगी.

अविश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद ही नेशनल एसेंबली की कार्यवाही 31 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई.

पाकिस्तान के स्पीकर के हवाले से बताया गया कि 31 मार्च की शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और मतदान कराया जाएगा. इसके बाद यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचती है या जाती है.

मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के विपक्ष का दावा है कि उसके पास 200 सांसदों का समर्थन हासिल है. बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में 342 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 172 है.

ससे पहले रविवार को इमरान खान ने एक विशाल रैली को संबोधित किया और दावा किया कि उनकी गठबंधन सरकार गिराने की ‘साजिश’ में विदेशी ताकतों का हाथ है.

Leader of the Opposition in the National Assembly Shehbaz Sharif has tabled the no-confidence motion against Prime Minister Imran Khan: Pakistan media

(File photo) pic.twitter.com/0NqQC6hsph

— ANI (@ANI) March 28, 2022